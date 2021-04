Am Donnerstag waren in der Südwestpfalz mehr Corona-Infizierte bekannt als am Vortag. Die Anzahl erhöhte sich nach Angaben der Kreisverwaltung um 22 auf 342. Außerdem berichtet das Gesundheitsamt von 40 neuen bestätigten Covid-19-Fällen in der Region. Die gesamte Südwestpfalz bleibt jedoch unter dem kritischen inzidenzwert von 100. Konkret stuft das Landesuntersuchungsamt (LUA) den Landkreis mit einer Inzidenz von knapp 52 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA sieht Pirmasens (75) ebenfalls in rot und die Stadt Zweibrücken mit einem Wert von knapp unter 50 gerade noch in der Gefahrenstufe orange.

Das Gesundheitsamt informiert zudem über einen weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Demnach verstarb eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung.

Insgesamt wurden bis heute 3787 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 125 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

