388 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Positiv getestet wurden zwei Kinder im Kindergarten St. Elisabeth in Dahn, eine Betreuungskraft im Kindergarten Dellfeld, zwei Kinder im Kindergarten St. Hildegard in Fischbach, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Apfelbäumchen in Reifenberg, ein Kind in der Kindertagesstätte Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte in Ruppertsweiler sowie ein Kind in der Kindertagesstätte Canadastraße und zwei Betreuungskräfte in der Kindertagesstätte Heilig Kreuz in Zweibrücken.

Ihr positives Ergebnis erhielten eine Bewohnerin des Haus Bethanien, zudem eine Bewohnerin und ein Bewohner in der Villa Sertel in Pirmasens, wo die Besuchseinschränkungen ab sofort aufgehoben sind.

2493 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 571 (89 neue Fälle), in Zweibrücken 561 (+72) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 241 (+34), Hauenstein 140 (+33), Pirmasens-Land 144 (+22), Rodalben 168 (+30), Thaleischweiler-Wallhalben 213 (+38), Waldfischbach-Burgalben 140 (+19) und Zweibrücken-Land 315 (+51).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1103 für den Kreis, 1142 für Pirmasens sowie 1182 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,78.