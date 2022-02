382 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde über zwei Todesfälle informiert. Ein Pirmasenser im Alter von 85 bis 90 Jahren, der dreifach geimpft war, und ein zwischen 90 und 95 Jahren alter Mann aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, der nicht geimpft war, starben mit einer Corona-Infektion.

Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft im St.-Franziskus-Kindergarten in Bruchweiler-Bärenbach, zwei Kinder und eine Betreuungskraft im Johannes-Kindergarten in Pirmasens, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Sommerfeld in Rodalben sowie ein Kind im Heilig-Kreuz-Kindergarten in Zweibrücken.

Fünf Grundschulen betroffen

Ihr positives Testergebnis erhielten je eine Schülerin der Grundschulen Fischbach und Hornbach, eine Schülerin und zwei Schüler in der Grundschulen Horeb sowie zwei Schülerinnen der Grundschule Husterhöhe in Pirmasens und ein Schüler in der Breitwiesen-Grundschule in Zweibrücken.

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen betrafen zwei Schülerinnen und einen Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, drei Schülerinnen des Immanuel-Kant-Gymnasiums und zwei Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens, eine Schülerin der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben sowie eine Schülerin und einen Schüler der BBS in Zweibrücken.

Altersheim schließt

Für weitere zwölf Bewohnerinnen und acht Bewohner im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken wurden positive Testergebnisse bestätigt. Das Haus am Rosengarten der AWO Zweibrücken wird nach positiver Schnelltests bis zum 23. Februar für Besucher gesperrt.

2363 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 565 (93 neue Fälle), in Zweibrücken 541 (+104) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 201 (+30), Hauenstein 146 (+18), Pirmasens-Land 108 (+15), Rodalben 170 (+24), Thaleischweiler-Wallhalben 258 (+30), Waldfischbach-Burgalben 148 (+23) und Zweibrücken-Land 226 (+45). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 980 für den Landkreis, 1040 für Pirmasens sowie 1320 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 6,24 gestiegen.