376 weitere positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. 83 betreffen Pirmasenser, 73 Zweibrücker und 220 Bewohner des Landkreises. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall informiert: Eine ungeimpfte Zweibrückerin im Alter zwischen 95 und 100 Jahren starb mit einer Sars-CoV-2-Infektion.

Positiv getestet wurden zwei Kinder im Kindergarten St. Elisabeth in Bruchweiler-Bärenbach, ein Kind in der kommunalen Kindertagesstätte in Contwig, ein Kind im Kindergarten St. Elisabeth in Dahn, eine Betreuungskraft des Kindergartens St. Elisabeth in Hauenstein, je ein Kind im Lukas- und St. Anton-Kindergarten in Pirmasens und in der Kindertagesstätte Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach, je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Abenteuerland und Hand in Hand sowie zwei Betreuungskräfte und vier Kinder in der Kindertagesstätte Papperlapapp in Zweibrücken.

Weitere Fälle an Grundschulen

Ihr positives Testergebnis erhielten eine Schülerin der Grundschule in Contwig, ein Schüler der Grundschule Dahn, sechs Schülerinnen der Grundschule Hornbach, eine Lehrkraft der Grundschule Lemberg, zwei Schüler der Grundschule Husterhöhe, je ein Schüler der Grundschulen Robert Schuman und Wittelsbach in Pirmasens und je eine Schülerin der Konrad-Adenauer-Grundschule in Vinningen sowie der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken. An der Pirminiusschule in Pirmasens wurde eine Schülerin positiv getestet.

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen betrafen einen Schüler der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens sowie je eine Schülerin und einen Schüler der Realschule plus in Rodalben, der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben sowie der IGS Thaleischweiler-Fröschen.

Im Haus Edelberg, Villa Sertel in Pirmasens wurde eine Bewohnerin positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 920 für den Kreis, 943 für Pirmasens sowie 1046 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 6,26 gestiegen.