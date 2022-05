370 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind 118 Pirmasenser, 59 Zweibrücker und 193 Bewohner des Landkreises. Betroffen sind auch vier Bewohner im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und drei Bewohner im Seniorenheim Hauenstein. In Hauenstein wird die Einschränkung für Besucher des ganzen Hauses bis zum 20. Mai und im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens für einen Wohnbereich bis zum 24. Mai verlängert. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 621 für den Kreis, 642 für Pirmasens sowie 576 für Zweibrücken an. Seit Beginn der Pandemie haben sich 41.339 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 259 sind mit Corona-Infektion gestorben.