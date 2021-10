Im Umfeld der Rodalber Kindertagesstätte St. Pius sind zwei weitere Corona-Infektionen aufgetreten. Das hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz auf Anfrage mitgeteilt. Schon am Dienstag hatte die Behörde über vier Infektionen in der Einrichtung informiert. Am Mittwoch haben sich den Angaben zufolge in der Südwestpfalz insgesamt 37 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 80 (Landkreis), 87 (PS) sowie 76 (ZW) als Seismograph, die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 1,8 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 4,09 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Von den neuen Fällen waren zuvor bereits vier Betroffene als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 216 bestätigte positive Fälle aktiv, 26 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden bis heute 5773 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 153 Personen mit Corona-Infektion verstorben.