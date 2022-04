357 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Montagmittag gemeldet. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall informiert: Ein Pirmasenser im Alter von 80 bis 85 Jahren starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Von den neu positiv Getesteten leben in Pirmasens 70, in Zweibrücken 52 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 31, Hauenstein 13, Pirmasens-Land 42, Rodalben 24, Thaleischweiler-Wallhalben 48, Waldfischbach-Burgalben 36 und Zweibrücken-Land 41. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1182 für den Kreis, 679 für Pirmasens sowie 1202 für Zweibrücken an.