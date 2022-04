Am Mittwoch sind 355 neue Corona-Infektionen für die Südwestpfalz bestätigt worden, darunter 50 und 70 in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie 235 im Landkreis. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 1313,1 (Landkreis), 848,5 (Pirmasens) sowie 1061,1 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 7,52. Positiv getestet wurden unter anderem Schüler der Matzenbergschule in Pirmasens, der Realschule plus in Rodalben und der IGS Waldfischbach sowie vier Bewohner im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens. Im Seniorenheim Hauenstein gilt bis 11. Mai eine Besuchseinschränkung, die Beschränkungen für das AWO-Haus Johanna Stein in Pirmasens werden aufgehoben.