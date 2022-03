351 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind erneut Einrichtungen. Positiv getestet wurden ein Kind in der evangelischen Kindertagesstätte Rimschweiler, ein Kind im katholischen Kindergarten St. Franziskus in Dahn, eine Betreuungskraft im Kindergarten in Battweiler, ein Kind im Kindergarten Fuchslöcher in Zweibrücken, drei Kinder und eine Betreuungskraft im Kindergarten Paul Josef Nardini in Bundenthal, eine Betreuungskraft im Kindergarten Rappelkiste in Fehrbach, ein Kind im Kindergarten Samselo in Pirmasens, ein Kind im Kindergarten St. Pius in Rodalben, ein Kind im Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen, zwei Kinder im Kindergarten Vogelnest in Schmalenberg, ein Kind im Kindergarten Vogelnest in Zweibrücken, eine Betreuungskraft im Kindergarten Zauberwald in Erlenbrunn, ein Kind und eine Betreuungskraft in der Kita Großsteinhausen sowie fünf Kinder im Lukas-Kindergarten in Pirmasens.

An Schulen gab es positive Testergebnisse für eine Lehrerin und eine Schülerin der Grundschule Dahn, einen Schüler der Grundschule Fehrbach, einen Schüler der Grundschule Fischbach, eine Schülerin und einen Schüler der Grundschule Lemberg, einen Schüler der Grundschule Münchweiler, drei Schülerinnen und einen Schüler der Grundschule Ruhbank, einen Schüler der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken, eine Lehrerin der Canadaschule Zweibrücken, zwei Schüler der IGS Contwig, zwei Schüler der IGS Waldfischbach-Burgalben, fünf Schülerinnen und vier Schüler der BBS Zweibrücken, einen Schüler am OWG Dahn und einen Schüler der Nardini-Schule in Pirmasens.

Weitere Fälle in Altersheimen

Weitere zwei Bewohner der Pro-Seniore-Residenz in Pirmasens haben ihre positiven Testergebnisse erhalten, ebenso elf Bewohner des Seniorenheims St. Anton in Pirmasens.

Aktuell gelten 2855 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 689 (+80 neue Fälle), in Zweibrücken 652 (+71) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 214 (+5), Hauenstein 111 (+10), Pirmasens-Land 195 (+21), Rodalben 191 (+28), Thaleischweiler-Wallhalben 261 (+33), Waldfischbach-Burgalben 239 (+49) und Zweibrücken-Land 303 (+54).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1055 für den Kreis, 1152 für Pirmasens sowie 1170 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 7,69 gestiegen.