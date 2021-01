Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldet vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie die Behörde mitteilt, registrierte sie am Donnerstag 34 Neuinfektionen in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 80,1 in der Risikostufe rot ein. Pirmasens (124,3) liegt ebenfalls im roten Bereich. Laut Gesundheitsamt sind im Wecare-Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens zwei Frauen zwischen 75 und 85 Jahren gestorben. Im Haus Edelberg in Rodalben sind eine Frau zwischen 95 und 105 Jahren sowie ein Mann zwischen 90 und 100 Jahren gestorben. Im Haus Edelberg wurden ein Mitarbeiter sowie zwei Bewohner positiv getestet. Im Wecare-Pflegezentrum sind drei, im Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens zwei Bewohner infiziert. Auch im Haus Moosalb in Waldfischbach wurden zwei Mitarbeiter und ein Bewohner positiv getestet.

258 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 258 Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 88 in Pirmasens, 19 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 15, Hauenstein 8, Pirmasens-Land 8, Rodalben 56, Thaleischweiler-Wallhalben 20, Waldfischbach-Burgalben 28 und Zweibrücken-Land 16.

DRK impft 106 Senioren und Mitarbeiter

Unterdessen gehen die Corona-Impfungen weiter. Am Donnerstagnachmittag wurden 106 Bewohner und Mitarbeiter des Awo-Seniorenhauses Johanna Stein die Impfung. Das mobile Impf-Team des Deutschen Roten Kreuzes (Kreisverband Südwestpfalz) war laut Stadtverwaltung mit neun medizinischen Fachkräften und Rettungssanitätern vor Ort.