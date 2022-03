Seit Samstag sind 177 weitere positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Einen Corona-Ausbruch gab es im Haus Pro Seniore in Pirmasens, hier haben sich 33 Bewohnern infiziert. Weitere Fälle gab es in Kindergärten und Schulen. Positiv getestet wurden zwei Betreuungskräfte im Kindergarten St. Franziskus in Dahn, drei Betreuungskräfte und ein Kind im St. Christopherus Kindergarten in Lemberg, ein Kind in der Kindertagesstätte Großsteinhausen, ein Kind in der Kindertagesstätte Arnbachtal in Obernheim-Kirchenarnbach, zwei Kinder im Lukaskindergarten und ein Kind in der Kindertagesstätte Rappelkiste Fehrbach in Pirmasens, drei Kinder im Kindergarten Vogelnest in Schmalenberg und ein Kind in der Kindertagesstätte kleine Welt in Zweibrücken. Ihr positives Ergebnis erhielten je zwei Schülerinnen und ein Schüler am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn und der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Vinningen.

Inzidenzen weiter über 1000er-Marke

Aktuell gelten 2214 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen Personen leben in Pirmasens 531 (40 neue Fälle), in Zweibrücken 527 (+39) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 148 (+9), Hauenstein 99 (+4), Pirmasens-Land 171 (+10), Rodalben 153 (+12), Thaleischweiler-Wallhalben 203 (+25), Waldfischbach-Burgalben 163 (+14) und Zweibrücken-Land 219 (+24). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Kreis mit 1149, für Pirmasens mit 1235 und für Zweibrücken mit 1479 an.