Am Freitag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 304 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon 147 im Landkreis sowie 79 in Pirmasens und 78 in Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldete die Inzidenzwerte 695 (Landkreis), 936 (Pirmasens) sowie 926 (Zweibrücken) und für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz den Wert 4,50. Positive Tests bei Kindern gab es im protestantischen Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen, der Arche Kunterbunt sowie im Kindergarten Fuchslöcher in Zweibrücken. Kita-Mitarbeitende sind betroffen im Gemeindekindergarten Contwig, St. Maria in Weselberg, St. Elisabeth in Hauenstein, Hawestrolche in Clausen, St. Georg in Münchweiler sowie im protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler. Positiv getestet wurden ein Schüler der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens, eine Lehrkraft, vier Schüler der Konrad-Adenauer-Schule Vinningen, eine Schülerin der Breitwiesen- und ein Schüler der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken. In Pirmasens am Leibniz-Gymnasium erhielten vier Schüler und in Zweibrücken ein Schüler des Helmholtz-Gymnasiums, eine Schülerin des Hofenfels-Gymnasiums sowie vier Schüler der Mannlich-Realschule ihr positives Testergebnis. Aktuell sind insgesamt 1704 bestätigte positive Fälle aktiv, 95 mehr als am Vortag.