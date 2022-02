Bis Samstagmittag gingen 290 weitere positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Die Inzidenzwerte sind gestiegen, das Landesuntersuchungsamt gibt sie mit 1122 für den Kreis, 1214 für Pirmasens sowie 1411 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,65.

Aktuell gelten 2714 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 637 (55 neue Fälle), in Zweibrücken 623 (+74) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 242 (+18), Hauenstein 162 (+16), Pirmasens-Land 128 (+8), Rodalben 195 (+35), Thaleischweiler-Wallhalben 274 (+24), Waldfischbach-Burgalben 169 (+15) und Zweibrücken-Land 284 (+45).

Seit Beginn der Pandemie wurden 18.471 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich 198 Personen mit Corona-Infektion gestorben. Nicht bei allen war die Infektion die Todesursache.