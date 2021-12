Weitere 29 bestätigte Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Samstag registriert – eine davon in Pirmasens, 18 im Landkreis Südwestpfalz und zehn in Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 395,4 (Landkreis), 383,2 (Pirmasens) und 305,7 (Zweibrücken) sowie für die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 3,84. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1255 bestätigte aktive Fälle, 29 mehr als am Vortag.