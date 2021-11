Seit Samstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 28 weitere Corona-Fälle bestätigt. Zudem berichtet das Amt von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben im Alter zwischen 80 und 85 Jahren verstarb an einer Covid-19-Erkrankung. Sie war laut Angaben der Kreisverwaltung nicht geimpft. Von den neuen Fällen waren zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burglaben bereits als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Im Seniorenheim Villa Sertel wurden zwei weitere Personen positiv auf Corona getestet. In der Villa Wasgaublick gibt es ebenfalls einen neun Fall. Weitere Fälle gab es in Kindergärten und einer Schule im Kreis. In der Kindertagesstätte Regenbogen (Waldfischbach-Burgalben) erhielt ein Kind sein positives Testergebnis, ebenso eine Schülerin in der Grundschule Wallhalben und eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Seeliger Bernhard in Rodalben.

Aktuell gelten in der Südwestpfalz 418 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 110 (sechs neue Fälle), Zweibrücken 78 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 35 (+6), Hauenstein 11 (+2), Pirmasens-Land 19 (+1), Rodalben 53 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 43 (+5), Waldfischbach-Burgalben 39 (+5) und Zweibrücken-Land 30 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt führt den Kreis und die Städte weiterhin in der Warnstufe 1. Als Inzidenzwerte werden 161 für den Kreis, 179 für Pirmasens sowie 123,5 für Zweibrücken angegeben. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 3,3. Die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 5,44.