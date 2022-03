255 weitere Covid-19-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Samstagmittag gemeldet. Damit stieg die Anzahl der aktuell mit Corona Infizierten auf 3005. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 722 (73 neue Fälle), in Zweibrücken 674 (+43) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 230 (+12), Hauenstein 160 (+16), Pirmasens-Land 240 (+26), Rodalben 195 (+14), Thaleischweiler-Wallhalben 256 (+24), Waldfischbach-Burgalben 222 (+26) und Zweibrücken-Land 306 (+21). Insgesamt wurden bis heute 22.917 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Seit Beginn der Pandemie sind im Bereich des Gesundheitsamtes 209 Menschen mit Corona-Infektion gestorben.