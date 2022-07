Seit Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 756 positive Corona-testergebnisse übermittelt. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 711 für den Kreis, 515 für Pirmasens sowie 732 für Zweibrücken an. Am Freitag wurden 24 Covid-19-Patienten in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz behandelt, bei fünf weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes 46.862 Personen ipositiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. 265 Personen mit Corona-Infektion verstorben.