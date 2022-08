Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 239 weitere Corona-Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte 300 für den Landkreis, 219 für Pirmasens und 300 für Zweibrücken. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ beziffern die Gesundheitsbehörden mit dem Wert 4,26. Stand Freitag waren 21 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei zwei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19.

Im Haus Sarepta in Contwig gelten in einem Wohnbereich bis zum 31. August Beschränkungen für die Besucher. In allen weiteren Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind diese planmäßig ausgelaufen. Insgesamt wurden bis heute 55.645 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 279 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 55.645 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (12.701/57 neu), Zweibrücken (11.775/52), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (4583/20), Verbandsgemeinde Hauenstein (2579/8), Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (3512/12) Verbandsgemeinde Rodalben (4721/14), Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (5795/20), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (4136/21) und Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (5843/35). gana