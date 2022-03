Seit Samstag haben sich 234 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz berichtet auch von zwei weiteren Todesfällen. Ein zwischen 70 und 75 Jahre alter Pirmasenser, der dreifach geimpft war, und ein 80- bis 85-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben, dessen Impfstatus der Behörde nicht bekannt ist, starben an den Folgen einer Corona-Infektion.

„Trotz der jetzt geänderten Maßnahmen trifft uns Corona mehr denn je“, sagte Landrätin Susanne Ganster bei der Kreistagssitzung am Montag. Corona habe auch die Kreisverwaltung erreicht, im Gesundheitsamt selbst gebe es viele Ausfälle. Derzeit sei es nicht möglich, alle positiv Getesteten zu informieren. Die Betroffenen selbst würden durch die Labore direkt über ihr Ergebnis informiert und begeben sich eigenständig in Quarantäne. Nach positiver Testung sollte man nicht auf die SMS oder postalische Nachricht mit Hinweisen vom Gesundheitsamt warten. Die Informationen lassen sich auf der Landkreis-Homepage abzurufen. Das Gesundheitsamt verzichtet künftig darauf, die Anzahl der aktuell Infizierten zu ermitteln.

Weitere Corona-Fälle gab es in Altersheimen. Im Contwiger Haus Sarepta haben sich sieben Bewohner infiziert. Im Pro-Seniore-Heim in Pirmasens gab es erneut drei Infektionen bei Bewohnern, im Altenheim St.-Anton in Pirmasens wurden 15 weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Betroffen sind Kindergärten und Schulen. Positive Testergebnisse erhielten eine Betreuungskraft der Kita St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach, ein Kind des Kindergartens Bundenbach in Großbundenbach, vier Betreuungskräfte und drei Kinder aus der Kita Max & Moritz in Münchweiler, je ein Kind aus der Kita Arnbachtal, dem Kindergarten Ruppertsweiler und der Kita Pusteblume in Zweibrücken, fünf Kinder der Kita kleine Welt in Zweibrücken, ein Kind der Kita Schatzkiste in Zweibrücken sowie je eine Betreuungskraft der Kita Wallstraße und der Kita Röntgenstraße in Zweibrücken.

Positiv getestet wurden zwei Schüler der Grundschule Hinterweidenthal, zwei Schülerinnen der Grundschule Lemberg, eine Schülerin der Landgraf-Ludwig-Realschule plus in Pirmasens sowie ein Schüler der BBS Zweibrücken.

Die 234 neuen Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (40) und Zweibrücken (54) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (18), Hauenstein (11), Pirmasens-Land (11), Rodalben (15), Thaleischweiler-Wallhalben (24), Waldfischbach-Burgalben (22) und Zweibrücken-Land (39). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzen mit 1107 für den Kreis, 1065 für Pirmasens und 1141 für Zweibrücken an.