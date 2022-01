Bis Samstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 23 weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Aktuell gelten 663 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 188 (acht neue Fälle), in Zweibrücken 148 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 51 (+3), Hauenstein 25 (+1), Pirmasens-Land 28 (+1), Rodalben 39 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 64 (+1), Waldfischbach-Burgalben 61 (+5) und Zweibrücken-Land 59 (+2).

In der kommenden Woche ist der Impfbus wieder im Kreis Südwestpfalz unterwegs. Jeweils zwischen 9 und 17 Uhr werden an den einzelnen Standorten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen vorgenommen, eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Der Impfbus ist am Montag, 17. Januar, in Käshofen am Dorfgemeinschaftshaus, am Dienstag, 18. Januar, in Münchweiler am Bürgerhaus, am Mittwoch, 19. Januar in Dellfeld am Bürgerhaus, am Donnerstag, 20. Januar, in Erfweiler am Dorfgemeinschaftshaus und am Freitag, 21. Januar in Herschberg an der Bürgerhalle. Geimpft wird in den jeweiligen Gemeinschaftshäusern, dort gibt es auch Wartemöglichkeiten.