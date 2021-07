In der gesamten Südwestpfalz sind derzeit 22 aktuelle Coronainfektionen bekannt. Am Vortag waren es 23. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informierte am Mittwoch über einen weiteren Covid-19-Fall. Der neue Fall war den Angaben zufolge als enge Kontaktperson bereits in häuslicher Quarantäne. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens sieben und in Zweibrücken neun. Weitere Infizierte leben in der Verbandsgemeinde Dahn (1), in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (3) und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (2). Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte für die Region: Pirmasens 12,4, Zweibrücken 17,5 und Kreis Südwestpfalz 4,2.