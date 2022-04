217 positive Corona-Testergebnisse sind bis Montagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind 50 Pirmasenser, 55 Zweibrücker sowie in den Verbandsgemeinden 19 Menschen im Dahner Felsenland, zehn in Hauenstein, 13 in Pirmasens-Land, 16 in Rodalben, 27 in Thaleischweiler-Fröschen, 18 in Waldfischbach-Burgalben und neun in Zweibrücken-Land.

Positive Testergebnisse gab es auch an Betreuungseinrichtungen. Betroffen sind eine Betreuungskraft im katholischen Kindergarten in Lemberg, eine Betreuungskraft in der Kita Mittelbach in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita Rappelkiste in Fehrbach, eine Schülerin der Grundschule Hinterweidenthal, zwei Schülerinnen und ein Schüler der Grundschule Horeb, eine Schülerin der Grundschule Lemberg, eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Mittelbach, sechs Bewohner im AWO Seniorenheim in Pirmasens sowie eine Schülerin der IGS Waldfischbach-Burgalben.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1701 für den Kreis, 1605 für Pirmasens sowie 1755 für Zweibrücken an.