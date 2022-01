213 positive Corona-Testergebnisse sind beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Dienstagmittag eingegangen. Wegen Wartungsarbeiten an den Rechnern des Robert-Koch-Instituts wurden nicht alle Ergebnisse aus der Südwestpfalz an das Landesuntersuchungsamt übermittelt, sodass sich Abweichungen bei den Fallzahlen und Inzidenzwerten ergeben. Weitergemeldet wurden 111 Fälle, die 102 übrigen werden am Mittwoch aktualisiert und dann auch in der Inzidenz berücksichtigt.

Betroffen sind wiederum Einrichtungen: In der Kindertagesstätte Spatzennest in Bechhofen ist es ein Kind, im Kindergarten St. Elisabeth in Hauenstein ist es eine Mitarbeitende, im Kindergarten Maßweiler ist es ein Kind, im Waldorfkindergarten Pirmasens ist es eine Mitarbeitende, im Ökumenischen Kindergarten Regenbogenland in Pirmasens sind es zwei Kinder und im protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen sind es drei Mitarbeitende.

Impfbus hält dreimal im Kreis

An den Grundschulen Fischbach und Wiesbach erhielten je eine Schülerin, an der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens zwei Schüler, an der Thomas-Mann-Schule in Zweibrücken zwei Schülerinnen ein positives Testergebnis. Vier Schüler in unterschiedlichen Klassen an der Nardinischule in Pirmasens und einer an der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Vinningen wurden positiv getestet. Infiziert haben sich in Pirmasens eine Schülerin am Hugo-Ball-Gymnasium und je ein Schüler am Immanuel-Kant-Gymnasium und der Berufsschule. In Zweibrücken lagen für zwei Schüler und eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums sowie für eine Schülerin des Hofenfels-Gymnasiums positive Ergebnisse vor.

Der Impfbus des Landes ist in dieser Woche wieder im Kreis unterwegs: am Mittwoch, 26. Januar, in Kröppen am Pfarrheim, am Donnerstag, 27. Januar, in Thaleischweiler-Fröschen an der Sporthalle des Athletenclubs und am Freitag, 28. Januar, in Rodalben am Rathaus der Verbandsgemeinde. Jeweils zwischen 9 und 17 Uhr sind Impfungen ohne Termin möglich.