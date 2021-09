21 weitere Corona-Infektionen bestätigt das Gesundheitsamt am Freitag für den Landkreis und Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 64,5 (Landkreis), 42,2 (Pirmasens) und 93,5 (Zweibrücken). Darunter befinden sich jeweils eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler der BBS in Rodalben und der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 138 bestätigte aktive positive Fälle, zehn mehr als am Vortag. Keine neue Infektion ist für Pirmasens gemeldet. Fünf neue Fälle gibt es dagegen in Zweibrücken, vier in der Verbandsgemeinde Hauenstein, fünf in der Verbandsgemeinde Rodalben und sieben in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Wer Symptome hat, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale (116117) melden. Tests und Infekt-Sprechstunden für erkrankte und symptomatische Personen nehmen Hausärzte vor.