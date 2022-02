Das Gesundheitsamt hat am Montag über 201 weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz informiert. Außerdem hat es in der Region einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Eine Pirmasenserin zwischen 90 und 95 Jahren verstarb mit einer SARS-CoV-2 Infektion. Sie war den Angaben zufolge dreifach geimpft. Die Kreisverwaltung teilte mit, dass wieder mehrere Einrichtungen in der Südwestpfalz vom Coronavirus betroffen sind: ein Kind im katholischen Kindergarten in Busenberg, drei Kinder im Kindergarten in Reifenberg, eine Betreuungskraft in der Kita Bananabuilding in Pirmasens, ein Kind in der Kita Max & Moritz in Münchweiler, eine Betreuungskraft sowie ein Kind in der Kita Rappelkiste in Fehrbach, zwei Kinder und eine Betreuungskraft im Lukas-Kindergarten in Pirmasens, zwei Betreuungskräfte des protestantischen Kindergartens in Lemberg. Außerdem haben sich 17 Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Pro Seniore in Pirmasens infiziert sowie drei Bewohner des Caritas-Zentrums in Zweibrücken. Am Montag waren in der Südwestpfalz 2968 bestätigte positive Fälle aktiv, 36 weniger als am Vortag.