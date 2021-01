Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Wochenende 20 neue Corona-Infektionen sowie einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 77 in der Risikostufe rot ein, Pirmasens mit 114,3 ebenfalls in Rot und Zweibrücken (35,1) in Orange. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 82 Personen mit Corona-Infektion verstorben. 2515 Personen wurden positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Von den Neuinfektionen sind laut Gesundheitsamt drei in einem Seniorenheim zu verorten: im Wecare-Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens.

273 aktive Fälle

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 273 bestätigte Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 93 in Pirmasens, 24 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 16, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 13, Rodalben 62, Thaleischweiler-Wallhalben 15, Waldfischbach-Burgalben 26 und Zweibrücken-Land 17. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Rufnummer 0800/9900400 zu melden.