50 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Mittwochmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein. 19 davon entfallen auf die Villa Sertel, dort haben sich 15 Bewohner und vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Neben der Villa Sertel sind weitere Altersheime betroffen: Im Haus Bethanien in Pirmasens wurden vier Personen positiv getestet, im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben gab es ein positives Testergebnis. Neue Fälle gibt es auch an Schulen: Jeweils eine Schülerin der Hilgard-Grundschule und des Helmholtz-Gymnasiums, beide in Zweibrücken, wurden positiv auf Corona getestet.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 291 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 75 (22 neue Fälle), in Zweibrücken 63 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 15 (+7), Hauenstein 8 (+2), Pirmasens-Land 14 (+2), Rodalben 52 (+8), Thaleischweiler-Wallhalben 21 (+5), Waldfischbach-Burgalben 22 und Zweibrücken-Land 21 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt führt den Kreis und die Städte in der Warnstufe 1. Als Inzidenzwerte werden 66 für den Kreis, 97 für Pirmasens sowie 97 für Zweibrücken angegeben. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 4,83.