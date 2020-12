18 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 meldete das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Mittwoch für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Je fünf Fälle sind den beiden Städten zuzuordnen, acht dem Kreis. Vier Personen befanden sich laut Kreisverwaltung als Kontakt ersten Grades bereits in häuslicher Quarantäne. Zwei Frauen und ein Mann infizierten sich in Einrichtungen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Gesundheitsamtes. Für elf Fälle wird die Infektionskette noch ermittelt. Am Hofenfels-Gymnasium und an der Herzog Wolfgang Realschule plus, beide in Zweibrücken, gab es positive Testergebnisse für jeweils einen Schüler. Für insgesamt 25 Schüler wurde Quarantäne angeordnet. An beiden Schulen kann der Unterricht laut Kreisverwaltung aber fortgesetzt werden.

Anzahl aktiver Infektionen sinkt

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 243 bestätigte Corona-Infektionen aktiv, 31 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 56 in Pirmasens und 44 in Zweibrücken. Im Landkreis gibt es 17 aktive Fälle im Dahner Felsenland, acht in der Verbandsgemeinde Hauenstein, 16 in Pirmasens-Land, 14 in der VG Rodalben, 31 in Thaleischweiler-Wallhalben, 24 in der VG Waldfischbach-Burgalben und 33 in Zweibrücken-Land. Damit bleibt der Landkreis Südwestpfalz zwar weiter Risikogebiet, der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner sank laut Landesuntersuchungsamt allerdings auf 88,6.

Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 20 Personen mit Corona-Infektion verstorben.