177 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt für Freitag in der Südwestpfalz vermeldet. Aus den infektionszahlen ergeben sich folgende Inzidenzen für die Region: Landkreis, Pirmasens 856 sowie Zweibrücken 938. Stand Freitag waren insgesamt 22 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen verschiedene Einrichtungen: Positiv getestet wurde eine Betreuungskraft im Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen. Ihr positives Ergebnis erhielten ein Schüler der Grundschule Rodalben und ein Bewohner des Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen. Insgesamt wurden bis heute 39.859 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 254 Personen mit Corona-Infektion verstorben.