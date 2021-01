16 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz am Wochenende übermittelt worden, neun am Samstag und sieben am Sonntag. Weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus waren nicht zu beklagen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 59,1 aktuell ebenso in der Alarmstufe rot ein, wie die Stadt Pirmasens (57,2). Zweibrücken wird mit einer Inzidenz von 26,3 in der Warnstufe gelb geführt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren elf positiv Getestete als Kontaktpersonen ersten Grades bereits in häuslicher Quarantäne. Die neuen Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (2) und Zweibrücken (2) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Hauenstein (4), Pirmasens-Land (1), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Zweibrücken-Land (1).