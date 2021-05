Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Dienstag 16 neue Corona-Fälle. Pirmasens weist laut Robert-Koch-Institut einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 82 auf. Der Landkreis Südwestpfalz liegt bei 74, Zweibrücken bei 123. Für die Maßnahmen der Corona-Notbremse des Bundes sind die Angaben des Robert-Koch-Institutes maßgeblich. Das Landesuntersuchungsamt, das mit neueren Zahlen rechnet, teilt Inzidenzwerte mit, die leicht davon abweichen: Hier liegt Pirmasens bei 87, der Landkreis bei 74 und die Stadt Zweibrücken bei 114.

410 Fälle in der Südwestpfalz

Aktuell sind in der Südwestpfalz laut Gesundheitsamt 410 bestätigte Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 139, in Zweibrücken 97 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 63, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 19, Rodalben 16, Thaleischweiler-Wallhalben 42, Waldfischbach-Burgalben 19 und Zweibrücken-Land 5. Bis dato wurden laut Gesundheitsamt 4420 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 138 Menschen starben Corona-infiziert.