Nachdem das Gesundheitsamt am Mittwoch über 15 weitere Corona-Fälle berichtet, pegeln sich die Inzidenzwerte in der Region stabil über dem kritischen Wert von 35 ein. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 39 für den Kreis, 40 für Pirmasens und 67 für Zweibrücken. Von den neuen Fällen handelt es sich bei sechs Personen um Reiserückkehrer. Aktuell sind in der Südwestpfalz 102 bestätigte positive Fälle aktiv, neun mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 26, in Zweibrücken 31 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 15, Hauenstein eine, Pirmasens-Land fünf, Rodalben 13, Thaleischweiler-Wallhalben zwei, Waldfischbach-Burgalben sieben und Zweibrücken-Land zwei. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 5111 Personen in der Region positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind hier 148 Personen mit Corona-Infektion verstorben.