Am Montag wurden in der Südwestpfalz 130 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst, davon 64 im Landkreis sowie 38 in Pirmasens und 28 in Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 522,3 (Landkreis), 457,8 (Pirmasens) sowie 543,8 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 4,47. Positiv getestet wurden je ein Kind in der Kinderkrippe Klitzeklein und der Kindertagesstätte Röntgenstraße in Zweibrücken, ein Schüler des Otfried-von-Weißenburg Gymnasiums in Dahn, eine Schülerin der Grundschule Wallhalben sowie ein Schüler der Grundschule Mittelbach in Zweibrücken. Auch vier Bewohner im Seniorenheim Hauenstein sind betroffen. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 zu melden. Kostenlose Bürgertests werden weiterhin angeboten.