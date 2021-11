120 positive Corona-Testergebnisse sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde auch über zwei weitere Todesfälle informiert. Eine 85- bis 90-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, die nicht geimpft war, war vor ihrem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem geimpften Mann zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache angegeben.

Einen Corona-Ausbruch gibt es im Seniorenheim „Am Rosengarten“ in Zweibrücken, dort wurden zwei Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Es gab auch „zahlreiche Fälle an Kindertagesstätten und Schulen“, teilte die Kreisverwaltung mit, ergänzte aber, dass diese „noch nicht aufgeschlüsselt werden konnten“.

Das Gesundheitsamt arbeitet an der Belastungsgrenze, von den rund 7400 Fällen seit Beginn der Pandemie entfallen mehr als 1100 auf die vergangenen 14 Tage. Die Behörde ist nicht mehr in der Lage, die positiv getesteten Personen tagesaktuell anzurufen. In der Regel erhalten die Betroffenen durch die Teststelle oder aus der App schon zwei bis drei Tage vor dem Anruf des Gesundheitsamtes die Nachricht über ihre positive Corona-Testung.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1140 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 226 (41 neue Fälle), in Zweibrücken 204 (+26) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 130 (+8), Hauenstein 70 (+3), Pirmasens-Land 62 (+4), Rodalben 121 (+13), Thaleischweiler-Wallhalben 122 (+11), Waldfischbach-Burgalben 78 (+5) und Zweibrücken-Land 127 (+9).

Die für die Ergreifung von Corona-Schutzmaßnahmen maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz ist auf 4,01 gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Kreis mit 437, für Pirmasens mit 366 und für Zweibrücken mit 341 an.