109 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen. Unter den positiv Getesteten sind zwei Schüler der Robert-Schumann-Grundschule in Pirmasens.

Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 517 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 132 (33 neue Fälle), in Zweibrücken 121 (+18) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 39 (+7), Hauenstein 18 (+4), Pirmasens-Land 51 (+16), Rodalben 35 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 50 (+7), Waldfischbach-Burgalben 26 (+5) und Zweibrücken-Land 45 (+9).

Die Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt mit 139 für den Landkreis, 167 für Pirmasens sowie 194 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,42.