106 weitere Covid-19-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz durch PCR-Tests bestätigt. Je ein Schulkind der Grundschule Horeb in Pirmasens, der Grundschule in Heltersberg und des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken sowie eine Betreuungskraft der Grundschule Hauenstein wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen und dem damit einhergehenden Ermittlungsaufwand können die genannten Fälle teilweise erst mit einigen Tagen Verzug aufgeführt werden, teilte die Kreisverwaltung mit.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1153 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 243 (40 neue Fälle), in Zweibrücken 209 (+32) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 125 (+15), Hauenstein 65 (+8), Pirmasens-Land 51, Rodalben 125 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 115, Waldfischbach-Burgalben 82 (+3) und Zweibrücken-Land 139 (+6). Die Inzidenzen gibt das Landesuntersuchungsamt mit 291 für den Kreis, 309 für Pirmasens und 300 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,18.

Freie Intensivkapazitäten

Wie das Städtische Krankenhaus Pirmasens informierte, behandelt es derzeit 17 Covid-19-Patienten, davon einen auf der Intensivstation. Dieser Patient wird nicht beatmet. Beide Intensivstationen sowie die Infektstation verfügen nach Angaben des Ärztlichen Direktors Carsten Henn noch über freie Kapazitäten. Das Städtische Krankenhaus hat sich grundsätzlich bereit erklärt, Patienten aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern zu übernehmen, sofern es die Kapazitäten dafür gibt. Im Krankenhaus gilt sei Mittwoch ein Besucherstopp, wegen der Corona-Situation wurden planbare Operationen abgesagt oder verschoben.