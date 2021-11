Über das lange Allerheiligen-Wochenende hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz keine Corona-Zahlen veröffentlicht. Wie sie jetzt mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt des Kreises über das Wochenende bis einschließlich Montagmittag 47 positive Corona-Testergebnisse mitgeteilt. Gleichzeitig wurde es über zwei weitere Todesfälle informiert. Zwei Pirmasenser, ein Mann im Alter von 55 bis 65 Jahren und eine Frau über 90 Jahren, starben an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Laut Auskunft der Kreisverwaltung waren beide gegen das Coronavirus geimpft.

Von den neuen Fällen waren bereits vier Personen aus Pirmasens, zwei aus Zweibrücken und eine Person aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Weitere Corona-Fälle gab es an Schulen: Jeweils eine Schülerin der BBS in Rodalben und der Mannlich-Realschule in Zweibrücken wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 263 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 62 (13 neue Fälle), in Zweibrücken 62 (+16) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 9 (+1), Pirmasens-Land 12 (+2), Rodalben 46 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 16 (+5), Waldfischbach-Burgalben 24 (+6) und Zweibrücken-Land 24 (+3).

Derzeit gilt im Kreis und in den beiden Städten die Warnstufe 1. Als Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt für den Kreis den Wert 62, für Pirmasens 55 und für Zweibrücken 112 an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet Westpfalz ist gesunken und liegt bei 1,6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz wird mit 4,76 angegeben.