Seit Samstag haben sich weitere 219 Menschen in der Südwestpfalz mit dem Coronavirus infiziert. 41 von ihnen leben in Pirmasens, 45 in Zweibrücken und 133 im Landkreis. Weil über das Wochenende weniger Fälle gemeldet wurden, sind die Inzidenzwerte gesunken. Das Landesuntersuchungsamt gibt sie mit 1614 für den Kreis, 1775 für Pirmasens sowie 1376 für Zweibrücken an.

Corona-Fälle in Einrichtungen

Positive Fälle gab es in Einrichtungen: Eine Betreuungskraft im Johanneskindergarten in Pirmasens, ein Kind im katholischen Kindergarten in Bruchweiler, ein Kind im katholischen Kindergarten in Erfweiler, eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken, ein Kind in der Kita Max & Moritz in Münchweiler und ein Kind in der Kita Wallhalben wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen sind auch zwei Bewohner des AWO Seniorenhauses in Pirmasens und fünf Bewohner des Haus Bethanien in Pirmasens.

Seit Beginn der Pandemie wurden 35.349 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 245 Menschen sind mit einer Corona-Infektion verstorben.

Impfbus in der Region

Der Impfbus des Landes macht im April für weitere Impfungen jeweils von 10 bis 17 Uhr Halt: am Donnerstag, 21. April, an der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland in Dahn und am 29. April an der Wilgartishalle in Wilgartswiesen. Am Impfbus können sich Bürger ohne Termin impfen lassen.