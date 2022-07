Die Anzahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen nimmt weiter zu. Das Gesundheitsamt informierte am Freitag über 1014 bestätigte Covid-19-Fälle. Die Pandemie hat zudem ein weiteres Todesopfer in der Region gefordert. Ein Zweibrücker starb an Covid. Er im Alter zwischen 85 und 90 und nicht geimpft. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzen: Landkreis 983, Pirmasens 724 sowie Zweibrücken 1029 sowie für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 7,69. Mit diesem Wert werde die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner beziffert. Konkret waren am Freitag insgesamt 20 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht den Angaben zufolge bei einer hospitalisierten Person noch der Verdacht auf eine Erkrankung. Erneut gab es Infektionen in einigen Einrichtungen in der Region. Betroffen sind: ein Kind im Kindergarten Hornbach, eine Betreuungskraft und fünf Kinder im Kindergarten Papperlapapp in Zweibrücken, ein Kind im Kindergarten Rappelkiste in Fehrbach, drei Betreuungskräfte in der Kita Abenteuerland in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita Apfelbäumchen in Höheinöd, eine Betreuungskraft in der Kita Röntgenstraße in Zweibrücken, eine Betreuungskraft und drei Kinder in der Kita St. Wolfgang in Erfweiler, ein Kind in der protestantischen Kita in Thaleischweiler-Fröschen, ein Schüler der Felsland Grundschule in Bruchweiler-Bärenbach, eine Lehrkraft und ein Schüler in der Grund- und Realschule plus in Vinningen, eine Lehrkraft, eine Schülerin und drei Schüler an der IGS Waldfischbach-Burgalben, zwei Schülerinnen und ein Schüler des Leibniz Gymnasiums in Pirmasens, eine Lehrkraft und eine Schülerin der Mozartgrundschule in Rodalben sowie vier Bewohner im Seniorenheim Hauenstein und ein Bewohner im Haus Sarepta in Contwig.

Insgesamt wurden bis heute 49.808 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 271 Personen mit Corona-Infektion verstorben. So verteilen sich die bisherigen Fälle: Pirmasens 11.570/183 neu, Zweibrücken 10.421/205, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 4129/626, Verbandsgemeinde Hauenstein 2331/57, Verbandsgemeinde Pirmasens-Land 3118/75 Verbandsgemeinde Rodalben 4248/84, Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben 5159/155, Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben 3728/56 und Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 5104/123.