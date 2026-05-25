Die Straßburger Künstlerin Corinne Albrecht zeigt bis zum 21. Juni in der Kreisgalerie Dahn die beiden Werkreihen „Fréquences HZ & Luciole – Janus“.

Wie kommt Musik in Bilder? Dieser Frage spürt die Künstlerin aus dem benachbarten Elsass in ihrer Reihe „Fréquences HZ“ nach. „Diese Arbeiten sind 2020 entstanden, während der Pandemie“, erinnert sich Corinne Albrecht. Die Bilder basieren auf Hörerlebnissen und Begegnungen mit Musikern, die nur ganz bestimmte Frequenzen verwenden. „Der menschliche Körper – das Gehirn bis hin zur Haut – empfängt Schwingungen und Informationen von der Erde“, sagt die Künstlerin. „Es geht darum, wie man die natürlichen Elemente spürt und aufnimmt.“

Und genau mit dieser nonverbalen Kommunikation und musikalischen Emotion setzt sie sich in ihren Bildern auseinander. Dabei verwendet sie Materialien wie Pastell, Ölfarbe, Drucktechnik und Pigmente auf Papier und Alu-Dibond. Inspiriert wurde sie dazu auch durch die Expertise und Denkweise von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen. „Das können Wissenschaftler sein, mit denen sie spricht, deren Werke sie liest oder Imker, die sie bei der Arbeit mit den faszinierenden Bienenvölkern begleitet, oder Kunsthandwerker wie die Glasbläser von Meisenthal“, beschreibt Klaus Kadel-Magin, der die Ausstellung kuratiert und selbst auch schon mit Corinne Albrecht zusammen ausgestellt hat, ihre Vorgehensweise. „Sie begibt sich immer sehr tief in die Denkweise von Experten, sucht Informationen zusammen und fügt alles letztlich auf Malplatten, Vlies oder Leinwänden zu Gemälden zusammen. Dabei liebt sie es, in vielen Schichten, über mehrere Tage, Wochen oder manchmal auch Monaten die Malerei zu entwickeln.“

Auseinandersetzung mit Frequenzen

In der Serie „Fréquences Hertz“ setzt sich Corinne Albrecht mit den Frequenzen des Herzschlags oder Frequenzen im menschlichen Gehirn auseinander. „Die Bilder müssen sich unter dem Auge des Betrachters erst entwickeln. Die Farbe wird von der Frequenz bestimmt, die auf dem Bild vermerkt wurde, und die Frequenz von der Musik, die als Grundlage für das jeweilige Bild diente.“

Viele Bilder dieser Serie sind in dynamischem Rot gestaltet oder beinhalten zumindest die Farbe Rot als signalhaftes Gestaltungselement. Eine der Arbeiten, „Fréquences 417 HZ 4“ lässt die anatomische Gestalt eines Herzens erahnen, das den Blutfluss durch sein Pulsieren in einem bestimmten Rhythmus, zu bestimmten Frequenzen, steuert und ununterbrochen in Gang hält. Die bestimmende Farbe ist leuchtendes Rot in verschiedenen Schattierungen, schwarze Schatten lassen immanente Strukturen sichtbar werden in diesem Bild, das wie die Momentaufnahme einer Bewegung wirkt. Die Serie hält das Herz und sein Pochen dabei in verschiedenen Stadien fest.

Bewegungsfrequenz und Phantasie verschwimmen

Doch nicht immer ist die Stimmung des Herzens in seiner Reaktion auf Frequenzen so lebhaft und temperamentvoll, auch deutlich kältere, distanziertere oder sogar bedrohlich anmutende Zustände hat Corinne Albrecht visualisiert. In „Fréquence 963HZ4“ zuckt das Blut durch ein pulsierendes Herz in düsterer Umgebung; kalt und bedrohlich wirkt es in den blauschwarzen, dunklen Wirbeln von „Fréquence 963HZ 1“, die den Betrachter in einem magischen Sog tief in ein ungewisses Geheimnis hineinzuziehen scheinen. Aus einer distanzierten, fahlen Helle stürzt der Betrachter in „Fréquence 963HZ 2“ in den Schlund eines blutrot, nahezu schwarz pulsierenden Herzens. Anatomie, Bewegungsfrequenz und Phantasie verschwimmen hier zu einer neuen Wirklichkeit, die sich eindeutigen Zuweisungen verweigert.

Auslöser für diese Werkserie war die Beobachtung der Vibrationen an der Oberfläche von Wasser, mit denen die Künstlerin sich seit 20 Jahren beschäftigt. „Die Beobachtung der Frequenzen dieser Vibrationen haben mich dazu gebracht, mit einem Musiker zusammenzuarbeiten“, bringt Corinne Albrecht ihren Gestaltungsprozess auf den Punkt. „Ich höre die Musik der Natur.“

Spiel mit den Schichten

In ihrer anderen Serie, „Luciole – Janus“, zu deutsch „Glühwürmchen“, arbeitet Corinne Albrecht mit Erde, Wasser und Farbe. Die Bildmembran auf der Oberfläche spielt mit den Schichten und reflektiert das Licht der Haut, zwischen Raum und Zeit. Je nach Lichteinfall verändern die Farben der „Luciole“ ihr Aussehen und erinnern an die Namen gebenden „Glühwürmchen“ und leuchtende Landschaften. Dabei verwendet die Künstlerin phosphorisierende Farben, die erst sichtbar werden, wenn es dunkel wird. „Auch im Verlauf des Tages ändert sich das Bild je nach Tageslicht und offenbart sogar in absoluter Dunkelheit durch die Spezialfarben noch eine neue Struktur“, führt Klaus Kadel-Magin aus. Außerdem verwendet sie Kunstlein, Eitempera und Pigmente.

Raum und Zeit wirken in diesen Bildern, die deshalb auch den Namen „Janus“ im Titel tragen und damit an den zwiegesichtigen Gott der Antike anspielen. „Sie zeigen zwei Gesichter zwischen Licht, Leben und Tod. Auch das ist eine Transformation des Lebens, das ist die Haut der Erde, die Haut des Felsens, die etwas Lebendes repräsentiert, das durch das Licht offengelegt wird“, sagt Corinne Albrecht. Deutlich wird das bei „Luciole 1“, in dem sich je nach Lichteinfall unterschiedliche Schichten herausschälen.

„Die Natur war immer schon meine größte Inspirationsquelle“, sagt die Künstlerin, die schon seit frühester Kindheit malt und dann auch Kunst in Straßburg studiert hat. Ein Leben ohne Malerei kann sie sich nicht vorstellen.

Die Ausstellung

Dienstags bis sonntags, jeweils 15 bis 18 Uhr in der Kreisgalerie Dahn, Schulstraße 14.

