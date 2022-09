Ralph Hensel, Geschäftsführer des Unternehmens Convar, wirft in der aktuellen Energiekrise dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor, die Bevölkerung „eklatant“ falsch zu beraten. In einem offenen Brief geht er konkret auf angebliche Fehlinformationen ein. Hensel bezieht sich auf die Einleitung des „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“, den das Ministerium veröffentlicht hat und an dem sich große Teile der Bevölkerung orientieren würden. In der Publikation wird empfohlen, sich für den Katastrophenfall und einer daraus resultierenden Lebensmittelknappheit mit Vorräten einzudecken. Die Behörde empfiehlt dann explizit „Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Fisch, Fleisch, Milch und Milchprodukte“. Diese Empfehlung führe laut Hensel aber völlig ins Leere, da viele der Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls nicht mehr verzehrbar zubereitet werden können. Zudem sei der Hinweis Fisch und Milchprodukte als Notvorrat zu lagern „fragwürdig“, weil diese Produkte ohne Kühlung schnell verderben. Der Convar-Chef, der mit seinem Unternehmen unter anderem lang haltbare Lebensmittel vertreibt, bittet darum, die Infos zu überarbeiten und anzupassen, aufgrund der Energiekrise und weil sich viele auf die Empfehlungen des Ministeriums verlassen, sei besondere Eile und Handlungsbedarf geboten.