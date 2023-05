Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er war ein „Sänger und Kämpfer für Deutschlands Einheit und Freiheit“. So jedenfalls steht es auf einer Tafel, die am Geburtshaus von Conrad Krez in Landau gegenüber dem Deutschen Tor angebracht ist. Auch in Pirmasens ist eine Straße nach ihm benannt.

Der am 27. April 1828 als Sohn eines Lotterieeinnehmers geborene Conrad Krez (weitere Schreibweisen sind Conrad Crez und Konrad Krez) lebte in der Pfalz und liebte sein „Vaterland“