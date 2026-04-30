Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz informiert, kommt es derzeit landesweit zu einem Ausfall des Kfz-Zulassungssystems, der auch die Behörde auf dem Sommerwald betrifft. Derzeit können keine Fahrzeuge zugelassen und andere Dienstleistungen vorgenommen werden. Es sei noch nicht absehbar, wann die Störung behoben wird.

Da die Zulassungsstelle der Kreisverwaltung von Montag bis Mittwoch wegen einer Softwareaktualisierung geschlossen war, sei das Besucheraufkommen bereits jetzt sehr hoch, teilte die Behörde mit. Die Kreisverwaltung bittet darum, nach Möglichkeit am heutigen Donnerstag von einem Besuch der Zulassungsstelle abzusehen und auf kommende Woche auszuweichen.