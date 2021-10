Ein Datum für die Schließung der Commerzbank-Filiale in der Innenstadt steht momentan noch nicht fest. Laut einer Sprecherin sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen. Im Juli waren die Schließungspläne bekannt geworden. Zunächst hieß es hinter vorgehaltener Hand, dass die Niederlassung in Pirmasens bereits im Oktober betroffen sein könnte. Nähere Informationen zur Schließung soll es in den kommenden zwei Wochen geben. Bundesweit soll das Filialnetz der Bank von aktuell 790 um insgesamt 340 Standorte reduziert werden.