Die Commerzbank schließt bundesweit mehrere Niederlassungen. Eine davon ist die Filiale in der Pirmasenser Innenstadt. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat das Geldhaus am Dienstag bestätigt. Die Verantwortlichen sehen keine wirtschaftliche Zukunft für den Außenposten in der Südwestpfalz.

Deutschlandweit soll die Betreuung über Beratungscenter ausgebaut und das Filialnetz von aktuell 790 um insgesamt 340 Standorte reduziert werden. Es ist geplant, bereits ab Oktober mit der Schließung der ersten rund 240 Filialen zu starten, die restlichen folgen 2022. Nach Informationen der RHEINPFALZ ist die Filiale in Pirmasens schon im Oktober betroffen. Die Bank machte dazu keine näheren Angaben.

Noch im März verkündete die Commerzbank, dass sie für das Jahr 2020 eine positive Bilanz für den Marktbereich Westpfalz ziehe.

