Cold as Ice zog am Donnerstag rund 150 Besucher ins Pirmasenser Z1. Die Foreigner-Tribute-Band aus Kaiserslautern bot eine Rundreise durch die größten Hits der US-Multiplatin-Band.

Schon zum fünften Mal gastierte die achtköpfige Gruppe Cold as Ice am Donnerstag im Livemusik-Club Z1 – und zum ersten Mal am neuen Standort. Die Konzerte der Lautrer sind stets sehr gut