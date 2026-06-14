Viele Südwestpfälzer werden noch in Erinnerungen an das Spirit schwelgen. Jetzt können sie diese auffrischen. Im Dezember ersteht die Kult-Disco für eine Nacht auf.

Kultige Nächte, volle Tanzflächen und jede Menge Erinnerungen: Von Mitte der 1990er Jahre bis 2004 hat die Pirmasenser Diskothek Spirit auf der Husterhöhe das Nachtleben einer ganzen Generation geprägt. Dieses besondere Lebensgefühl soll nun für einen Abend zurückkehren: Im Musikclub Z1 laden die Musikfreunde Pirmasens im Dezember zur „Käärsch-Revival-Party“ ein.

„Das Spirit in der ehemaligen amerikanischen Kirche war weit über die Pirmasenser Stadtgrenzen hinaus bekannt und genießt seit seiner Schließung und dem Abriss der Location im Jahr 2004 Kultstatus. Deshalb haben wir uns entschieden, dem beliebten Club Tribut zu zollen“, erklärt Gunnar Henges von den Musikfreunden Pirmasens. Nach dem Aus auf der Husterhöhe hatte der Pirmasenser Peter Lorscheider den Club unter dem gleichen Namen am historischen Güterbahnhof bis 2017 fortgeführt.

Sogar der Original-DJ wirkt mit

Die Discogänger, die einst in der ehemaligen amerikanischen Kirche gefeiert haben, sind mittlerweile um die 50 Jahre alt. Am 12. Dezember ab 21 Uhr sollen sie für eine Nacht nicht nur ein Wiedersehen mit ihren Freunden, sondern auch mit den Musikstilen feiern, die damals in „de Käärsch“ gespielt wurden. „DJ Uwe, der Original-Discjockey von damals, wird auch im Z1 auflegen. Alternative Rock trifft dabei auf Indie, Metal auf Punkrock und Oldies“, kündigt Henges an. Die Musik spiele so lange, bis – wie es damals schon Tradition war – das Paulchen-Panther-Lied „Wer hat an der Uhr gedreht“ das Ende der Veranstaltung markiert.

Da die Kapazität im Z1 in der Landauer Straße begrenzt sei, haben die Musikfreunde als Betreiber des Z1 vor wenigen Tagen 200 Tickets in den Vorverkauf geschickt, die binnen weniger Stunden restlos ausverkauft gewesen seien. Auch die Kitsch-Revival-Party im Oktober, in Gedenken an einen anderen beliebten Pirmasenser Club, sei schon lange ausverkauft. „Revival-Partys machen wir in Erinnerung an das einst blühende Pirmasenser Nachtleben öfter. Sie kommen unwahrscheinlich gut an, wie man allein am Kartenverkauf gesehen hat. So schnell sind Tickets nicht immer ausverkauft“, erzählt Henges weiter.