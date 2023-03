Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kämpferisch ausgezeichnet, aber spielerisch sicherlich noch mit Luft nach oben: Fußball-Bezirksligist SC Weselberg hat am Sonntagabend in der ersten Verbandspokalrunde den Landesligisten VB Zweibrücken mit 2:1 (1:1/1:1/1:1) nach Verlängerung besiegt. Kevin Büchler erzielte in der 107. Minute das entscheidende Tor. Beim 1:0 hatte Attila Baum seine ganze Raffinesse gezeigt.

In der ersten Halbzeit waren doch noch deutlich die Corona-Nachwehen zu sehen. Es fehlte die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen beider Teams. Hier und da mal ein schöner Pass, der