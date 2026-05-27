Ortsbürgermeister Jens Dresen hat im Clausener Gemeinderat informiert, dass die Verbandsgemeinde Rodalben einen Mountainbike-Dirtpark angemeldet hat.

Geplant ist auf dem Gelände des Turnvereins Clausen – wo vor Jahren bereits eine ähnliche Anlage konzipiert war – ein Übungs- und Technikparcours für Mountainbikes. Er soll im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) gefördert werden.

Dresen betonte, dass keine baulichen Anlagen oder künstlichen Aufbauten vorgesehen sind – anders als beim früheren Trailangebot. Vorgesehen ist, die zwei vorhandenen Spurlinien mit einem Minibagger zu überarbeiten und um eine neue Anfängerlinie für Kinder zu ergänzen. „Die Strecke ist rein aus Erdhügeln erstellt“, so Dresen. Ein Planungsbüro übernimmt die erforderlichen Fachplanungen.

Ortsbürgermeister sieht Vorteil für Tourismus

Vor der ersten Inbetriebnahme soll eine sicherheitstechnische Beratung und Inspektion erfolgen. Die Zufahrt soll von der Dorfmitte aus – wo die „MTB-Tour 1“ entlangführt – ausgeschildert werden, analog zur Beschilderung des Mountainbikeparks Pfälzerwald. Bei einem runden Tisch im März habe es breite Zustimmung gegeben, erklärte Dresen. Daran teilgenommen hatten demnach Verantwortliche der Verbandsgemeinde Rodalben, der Gemeinde, des Turnvereins, des Kultur- und Verkehrsvereins Clausen sowie des Mountainbikeparks Pfälzerwald.

„Dieses Angebot bietet einen touristischen Mehrwert für das Gräfensteiner Land, unsere Gemeinde und den MTB-Pfälzerwald“, sagte Dresen. Der Trail solle zudem ein Treffpunkt für junge Menschen in Clausen werden.

CDU-Ratsmitglied Georg Schäfer zeigte sich skeptisch und verwies auf mögliche hohe Folgekosten. Bürgermeister Dresen entgegnete: „Wir haben 2500 Euro in den Haushalt einstellen lassen. Wir haben in Clausen nichts. Immer Nein sagen und nur sparen ist nicht zukunftsorientiert.“ Ähnlich äußerte sich der zweite Beigeordnete Johannes Seibel (CDU). Er befürwortete das Projekt, forderte jedoch, dass die Instandhaltung dauerhaft durch fachkundige Firmen gemeinsam mit Ehrenamtlichen gesichert wird. „Ich bin grundsätzlich dafür. Das hilft uns.“

Auch Ratsmitglied Michael Kaiser (CDU) sprach sich dafür aus: Dieses Angebot mache Clausen „wieder attraktiv“ und müsse umgesetzt werden. Mehrere Ratsmitglieder betonten, dass mit dem Turnverein ein Geländenutzungsvertrag über mindestens fünf Jahre abgeschlossen werden soll. Darin soll festgehalten werden, dass ein Rückbau nicht zulasten der Gemeinde erfolgt.