An der Spitze der Pirmasenser CDU zeichnet sich ein Generationenwechsel ab. Die Partei trifft sich am 7. September, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

Amtsinhaber Bernhard Matheis hat schon länger angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Eigentlich hätte die Neuwahl schon früher stattfinden sollen, wurde aber mehrfach verschoben, nicht zuletzt wegen Corona. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll bei dem Treffen am 7. September Denis Clauer zum neuen Kreisvorsitzenden der Pirmasenser CDU gewählt werden. Der Gersbacher bestätigte die Personalie am Freitag. Noch-Parteichef Matheis sagte, dass der Kreisvorstand Clauer als seinen Nachfolger vorschlagen werde. Matheis und Thomas Weiner werden aus dem Parteivorstand ausscheiden.

2018 hatte sich Matheis gegenüber der RHEINPFALZ noch für Markus Zwick als neuen CDU-Chef ausgesprochen. Er wollte damals, dass Zwick ihn nicht nur als OB von Pirmasens, sondern auch bei der CDU beerbt. Im Gegensatz zu Clauer war Zwick bislang nie sonderlich in der Partei engagiert. Clauer war nicht nur Ortsvorsteher in Gersbach, sondern auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Stadtrat, bevor dieser ihn 2019 zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt hatte. Zwick und Clauer sollen sich einvernehmlich darauf verständigt haben, dass der OB künftig stellvertretender CDU-Chef in Pirmasens wird. Weitere Stellvertreter sollen Katja Faroß-Göller und Bundestagskandidat Florian Bilic werden. Matheis stand seit 2003 an der Spitze der Partei.